На улице Щербакова в Тюмени начался ремонт дорожного полотна

В этом дорожном сезоне в Тюмени методом фрезерования планируется отремонтировать порядка 28 км автомобильных дорог на 38 объектах, в том числе и в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает администрация города.

В среду работы ведутся на улице Щербакова на участке от улицы Ветеранов труда до 5-й км Велижанского тракта, 4. Его протяженность составляет порядка 1,8 км. Дорожникам предстоит привести в нормативное состояние дорожное полотно общей площадью более 30000 кв. метров.

"На данном объекте подрядная организация приступила к работам с 6 мая. Этот участок приводят в нормативное состояние в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". На период ремонтных работ на улице Щербакова не планируется перекрывать движение. Чтобы не затруднять автомобильное движение, фрезерование осуществляется в ночное время, как и укладка асфальтобетонного покрытия", – рассказал консультант комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Павел Тихомиров.