"Школа социального предпринимательства" в Тюмени набирает слушателей

Школа социального предпринимательства — это предакселерационная программа для тех, кто хочет развить и запустить свой социальный бизнес-проект. Мероприятие организует Центр "Мой бизнес" Тюменской области в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Всего запланировано 5 сессий в течение месяца. В Тюмени: со 2 июня, с 10:00 до 17:00 и в октябре в Тобольске.

Стать участником Школы социального предпринимательства могут: действующие и начинающие предприниматели, а также активные жители региона с идеей социального бизнеса.

Участники программы получат новые знания по формированию модели социального воздействия, научатся бизнес-моделированию, стратегическому и финансовому планированию, управлению проектами, получат консультационную поддержку и комплексное сопровождение по регистрации бизнеса, найдут партнеров и друзей и смогут реализовать новый социальный бизнес.

Участие в проекте бесплатное, оставить заявку можно на сайте шсп72.рф

С 2017 года обучились в школе 973 человека, 29 выпусков по всей Тюменской области. Из них 40% имеют действующий бизнес в социальной сфере.

В школе социального предпринимательства важно дойти до конца и защитить свой проект перед комиссией. Более 50% участников успешно справились с задачей, и некоторые из этих счастливчиков получили грантовую поддержку от частных инвесторов.

На все вопросы специалисты Центра "Мой бизнес" готовы ответить по телефону +7 3452 499944, доб. 242.