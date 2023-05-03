Глава МЧС РФ заявил о возможном ухудшении пожарной обстановки в Тюменской области

Глава государства во вторник провёл совещание с членами Правительства, одним из вопросов стала пожарная обстановка в регионах РФ.

По словам главы МЧС Куренкова, с начала года в РФ выявлено 40 тысяч природных пожаров и палов сухой растительности. В Свердловской области отмечается максимальное количество термических точек для этого периода за всю историю наблюдений. В течение двух последних недель наибольшее количество термоточек регистрировалось на территории Новосибирской и Омской областей, где наблюдается длительное отсутствие осадков.

По данным МЧС России и прогнозу Росгидромета, ожидается ухудшение пожарной обстановки в ряде субъектов на Дальнем Востоке, Поволжье, на юге, на Урале ‒ в Югре, в Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях.

"Обращаем внимание органов местного самоуправления, собственников земель, объектов экономики и бизнеса, каждого гражданина на ответственное отношение к соблюдению требований пожарной безопасности, своевременную подготовку к пожароопасному периоду, что позволит избежать трагедий. Важно и содержание в надлежащем состоянии мест забора воды", - подчеркнул Куренков

На сегодняшний день в 78 субъектах Российской Федерации введён пожароопасный сезон. В период с 25 апреля по 2 мая на территории шести субъектов Российской Федерации в результате распространения огня в 16 населённых пунктах повреждены 633 строения, в том числе 244 жилых дома.