В Тобольском районе начались весенне-полевые работы

12:21 26 апреля 2023
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В Тобольском районе начались весенне-полевые работы. Первым на обработку почвы вышли механизаторы крестьянско-фермерского хозяйства Михаила Данилова.

К сезону готовы все сельхозтоваропроизводители. Один за другим на пашни выйдут 75 тракторов. К сезону закупили - 187 тонн топлива, 39 тонн минеральных удобрений и приготовили 968 тонн кондиционных семян.

План аграриев на предстоящий сезон - обработать 12,5 тыс. га земли: 8,7 тыс. га  многолетними травами, остальные 3,8 тыс. га зерновыми, зернобобовыми и другими культурами. 

Теги: АПК , посевная , Тобольский район
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