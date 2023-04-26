В Тобольском районе начались весенне-полевые работы

В Тобольском районе начались весенне-полевые работы. Первым на обработку почвы вышли механизаторы крестьянско-фермерского хозяйства Михаила Данилова.

К сезону готовы все сельхозтоваропроизводители. Один за другим на пашни выйдут 75 тракторов. К сезону закупили - 187 тонн топлива, 39 тонн минеральных удобрений и приготовили 968 тонн кондиционных семян.

План аграриев на предстоящий сезон - обработать 12,5 тыс. га земли: 8,7 тыс. га многолетними травами, остальные 3,8 тыс. га зерновыми, зернобобовыми и другими культурами.