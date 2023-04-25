Акарицидные обработки в Тюмени начнут проводить с 28 апреля

17:52 25 апреля 2023
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Противоклещевую обработку тюменских территорий рекомендовано начать с 28 апреля, сообщает администрация города. 

Ежегодно городские территории подвергаются акарицидной обработке. Периоды её проведения определяет ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области". В нынешнем году первый этап этой работы рекомендовано начать с 28 апреля.

Обработка территории городских парков, скверов, прилегающих территорий к учреждениям основного и дополнительного образования, культуры, загородных лагерей, городских лесов и кладбищ проводится за счет средств бюджетов (муниципального и регионального). Эти зоны согласовываются с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области".

В Тюмени уже определен перечень территорий, подлежащих такой обработке, заключены договоры со специализированными организациями.

Теги: администрация Тюмени , клещи , Роспотребнадзор
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