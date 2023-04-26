День предпринимателя в Тюмени начал регистрацию участников

День предпринимателя состоится 26 мая в ДК "Нефтяник" под девизом "Сделаны в Тюмени". Основной темой станет промышленное развитие региона, экспортной деятельности, вывод тюменских брендов на федеральный уровень. Будет уделено внимание истории купечества Сибири.

Мероприятие организуют в 16-й раз, регистрация участников организована на сайте тюменьфорум.рф. Подробности по тел. 8-982-932-10-19, +7-932-482-75-67.