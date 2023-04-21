Кухарук на Совете при Президенте РФ рассказал о роли муниципальной власти

Глава Тюмени Руслан КУхарук принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, как сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) он отразил роль местного самоуправления в единой системе публичной власти и отметил ключевые направления его развития.

Заседание состоялось в четверг, участие в нем приняли представители федеральных структур, регионов и главы муниципальных образований. Предметом обсуждения были вопросы, которые волнуют всех жителей страны.

Обращаясь к главам муниципалитетов, Путин отметил: "Вы находитесь ближе всего к людям и, по большому счёту, являетесь для них ключевыми представителями всей системы публичной власти". Он отметил, что власти на местах должны быть в курсе всех вопросов, которые требуют решения в каждом конкретном случае.

"В своем докладе я как сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) отразил роль местного самоуправления в единой системе публичной власти и отметил ключевые направления его развития. В качестве примеров высокой гражданской активности и вовлеченности жителей в вопросы местного значения стало голосование, которое проходит на федеральной площадке Минстроя. Люди выбирают территории для благоустройства", - сообщил Кухарук.

По словам главы города, доверие жителей к проектам демонстрирует инициативное бюджетирование. Например, в Тюмени с каждым годом увеличивается число инициатив граждан, общественных организаций, ТОСов.

ВАРМСУ через региональные Советы муниципальных образований объединила все без исключения муниципалитеты РФ и стала ключевым связующим звеном между ними и федеральным уровнем власти. "От имени глав я озвучил на Совете ряд предложений, направленных на совершенствование бюджетного процесса. Рассказал о важности проведения анализа финансовой обеспеченности уже переданных на муниципальный уровень полномочий. Мы целиком поддерживаем идею инвентаризации, по итогам которой необходимо будет провести регуляторную гильотину. Для эффективного диалога и обмена лучшими практиками мы предлагаем провести в следующем году масштабный Всероссийский форум "Малая родина – сила России", - сообщил Кухарук.