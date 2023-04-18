Аэрофлот до 4 раз в неделю увеличит рейсы Тюмень - Сочи

Аэрофлот увеличивает частоту собственных рейсов в Сочи из 12 городов России. В летние месяцы авиакомпания будет выполнять более 30 рейсов ежесуточно.

Начиная с 1 июня, полёты в Сочи будут выполняться со следующей частотой:

∙ Москва – до 20 рейсов в день

∙ Санкт-Петербург – до 2 рейсов в день

∙ Екатеринбург – ежедневно

∙ Казань – ежедневно

∙ Нижний Новгород – ежедневно

∙ Новосибирск – до 3 рейсов в неделю

∙ Омск – ежедневно

∙ Пермь – ежедневно

∙ Самара – ежедневно

∙ Тюмень – до 4 рейсов в неделю

∙ Уфа – ежедневно

∙ Челябинск – ежедневно

Авиакомпания "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот") увеличивает частоту полётов в Сочи из Санкт-Петербурга до 5 рейсов в день, в Красноярск – до 2 рейсов в день.