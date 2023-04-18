Аэрофлот до 4 раз в неделю увеличит рейсы Тюмень - Сочи

Аэрофлот увеличивает частоту собственных рейсов в Сочи из 12 городов России. В летние месяцы авиакомпания будет выполнять более 30 рейсов ежесуточно.
Начиная с 1 июня, полёты в Сочи будут выполняться со следующей частотой:
∙ Москва – до 20 рейсов в день
∙ Санкт-Петербург – до 2 рейсов в день
∙ Екатеринбург – ежедневно
∙ Казань – ежедневно
∙ Нижний Новгород – ежедневно
∙ Новосибирск – до 3 рейсов в неделю
∙ Омск – ежедневно
∙ Пермь – ежедневно
∙ Самара – ежедневно
∙ Тюмень – до 4 рейсов в неделю
∙ Уфа – ежедневно
∙ Челябинск – ежедневно
Авиакомпания "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот") увеличивает частоту полётов в Сочи из Санкт-Петербурга до 5 рейсов в день, в Красноярск – до 2 рейсов в день.
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