На пешеходной улице Тюмени проведут мастер-классы для рукодельников

В субботу, 22 апреля, на улице Дзержинского проведут фестиваль в честь 10-летия портала "Тюмень – наш дом", для гостей готовят мастер-классы от Реестра ремесленников Тюменской области "Здесь".

Татьяна Кудряшова научит работать с морским стеклом или галькой, из которых и предложит гостям своей площадки изготовить кулон или серьги. Принять участие в мастер-классе смогут дети старше 7 лет и взрослые.

В локации по изготовлению закладки в технике макраме секретами узелков и петелек поделится рукодельница Оксана Ровкина.

Марина Дроздовская на своем мастер-классе познакомит гостей с бумажной лозой и предложит из нее же сплести оригинальную закладку.

Цветные нити и бусины Ирина Каргаполова вместе с гостями площадки соединит в браслете "Дружба".

Мастера будут ждать на мастер-классы с 12 до 15 часов. Не забудьте захватить с собой отличное настроение и небольшую сумму на оплату материалов. Локация: торговые домики, расположенные ближе к улице Советской.