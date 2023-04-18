На пешеходной улице Тюмени проведут мастер-классы для рукодельников

14:30 18 апреля 2023
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В субботу, 22 апреля, на улице Дзержинского проведут фестиваль в честь 10-летия портала "Тюмень – наш дом", для гостей готовят мастер-классы от Реестра ремесленников Тюменской области "Здесь".

Татьяна Кудряшова научит работать с морским стеклом или галькой, из которых и предложит гостям своей площадки изготовить кулон или серьги. Принять участие в мастер-классе смогут дети старше 7 лет и взрослые.

В локации по изготовлению закладки в технике макраме секретами узелков и петелек поделится рукодельница Оксана Ровкина.

Марина Дроздовская на своем мастер-классе познакомит гостей с бумажной лозой и предложит из нее же сплести оригинальную закладку.

Цветные нити и бусины Ирина Каргаполова вместе с гостями площадки соединит в браслете "Дружба". 

Мастера будут ждать на мастер-классы с 12 до 15 часов. Не забудьте захватить с собой отличное настроение и небольшую сумму на оплату материалов. Локация: торговые домики, расположенные ближе к улице Советской.

Теги: администрация Тюмени , мастер-классы
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