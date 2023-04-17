Тюмень по шести номинациям стала призером нацпремии "Умный город"

Победители и призеры I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства "Умный город" были названы в Красноярске, в финале участвовало около сотни заявок. Тюменская область была представлена почти во всех номинациях, по шести: наука, строительство, транспорт, энергетика, цифровизация водоканала, высшая школа – заняла призовые места.

"У нас действительно проделана огромная работа по внедрению передовых цифровых практик и технологий в различные сферы городского хозяйства. Все эти проекты делают Тюмень комфортней и технологичней. Жители привыкли ежедневно пользоваться электронными ресурсами, дающими возможность получать информацию практически в реальном времени", - прокомментировал успех глава города Руслан Кухарук.

По словам чиновника, формированные сервисы стали инструментом гибкого оперативного решения проблем городской жизни с быстрой обратной связью.