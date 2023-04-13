Мишустин ознакомился с работой предприятия "Тюменские моторостроители"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив ПАО "Тюменские моторостроители" с 60-летним юбилеем предприятия, завод обеспечивает полный цикл ремонта газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов для Газпрома и его дочерних обществ.

Михаил Мишустин рассказал о механизмах господдержки организаций, которые разрабатывают и внедряют российские программные продукты.

"Тюменские моторостроители" проводят работу по внедрению конструкторских решений не только для эксплуатируемых газотурбинных двигателей, но и для перспективных, которые разрабатываются здесь. Но завод столкнулся с трудностями при импортозамещении программных продуктов для производства. Главный инженер Сергей Шацких спросил Михаила Мишустина о механизме господдержки, который помог бы решить проблему.

По словам Председателя Правительства, порядка 80% иностранных решений можно заместить отечественными разработками. Этим занимаются 33 индустриальных центра компетенций.

Сейчас промышленники могут компенсировать до 80% затрат на исследовательско-конструкторские работы и до 50% на внедрение готовых решений за счет бюджетных средств. Благодаря этому механизму в прошлом году поддержку получили 54 проекта.

Глава правительства также попросил замглавы Минпромторга Василия Осьмакова обсудить с руководством компании дополнительные меры господдержки.