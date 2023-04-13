"Мой бизнес" на ярмарке трудойстройства проведет консультации для предпринимателей

На региональном этапе всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" будет организована работа двух информационно-консультационных площадок.
На площадке кадрового центра "Работа России" карьерные консультанты центра дадут исчерпывающую информацию обо всех услугах государственной службы занятости.
Посетителя готовы рассказать:
- кто и на каких условиях может пройти обучение по востребованным на рынке труда профессиям совершенно бесплатно;
- как определить свои индивидуальные склонности к тому или иному виду профессиональной деятельности;
- на какое содействие может рассчитывать человек в поисках работы.
На площадке центра поддержки предпринимательства "Мой бизнес" вы сможете получить консультацию специалистов о существующих мерах государственной поддержки для предпринимателей в Тюменской области. Консультанты ответят на вопросы о нюансах социального и сельского предпринимательства, ведения экспортной деятельности и финансовой помощи.
Специалисты будут ждать вас 14 апреля с 11 до 14 часов на 2 этаже Тюменского технопарка по адресу ул. Республики, 142.
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