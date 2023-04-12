Как подобрать тур в Турцию - советы экспертов

Уже присматриваете туры в Анталию, Бодрум или другой турецкий курорт, но боитесь ошибиться с выбором? Давайте рассмотрим несколько простых правил, следуя которым, вы сможете правильно определить время и место для отдыха, и при этом сэкономить на поездке.

Когда лучше всего лететь?

Турция открыта для туристов круглогодично. Само собой, сезон – это теплое время года, обычно в период с конца апреля и начала мая, по конец октября и начало ноября. Любителям пляжей стоит лететь не раньше июня, когда морская вода прогревается до вполне комфортных +22°С и выше.

Для семейных пар с детьми лучшим временем для поездки будет май или сентябрь, когда не так жарко, и нет риска получить солнечный удар из-за длительного пребывания на пляже или в городе.

Какой курорт выбрать?

С направлением полета определиться легко, если четко понимаете, какой отдых вас интересует. Вот самые востребованные способы времяпрепровождения на турецкой земле:

Пляжный. Самый простой вариант, так как с пляжной инфраструктурой в Турции нет никаких проблем. Даже там, где пляжи галечные (побережье Эгейского моря), есть насыпной песок для комфорта отдыхающих. Для дайвинга стоит посетить Фаллзы, Калкан, Мерсин, Кемеру.

Экскурсионный. Обязателен к посещению Стамбул – один большой исторический памятник. Если останется время, посетите Каппадокию и Памуккале. В целом, в окрестностях любого популярного курорта найдутся места, которые можно посетить в рамках экскурсии.

Оздоровительный. Уже упомянутый Памуккале привлекает не только ценителей истории и культуры, но и желающих провести время с пользой для здоровья. Здесь местные источники и красивые пейзажи, санатории и пансионы. В числе бальнеологических курортов стоит отметить такие города, как Чешме, Бурса и Ялова. Здесь лечат заболевания кожи, сосудов, ЦНС, опорно-двигательного аппарата. Не помешает такой отдых и для профилактики.

Экотуризм. Ни один экотурист не останется равнодушным при виде природных красот в окрестностях города Каппадокия. Не отстает от него и Памуккале, и его стоит посетить как можно скорее, так как местные власти планируют временно закрыть город для туристов.

В стадии развития находится зимний отдых в Турции. Мест пока не так много, как в Европе, но тот же Паландокен предлагает достойный уровень инфраструктуры для горнолыжных развлечений. В пяти минутах от него находится крупный аэропорт, так что добраться сюда не составит труда. Также любителям горнолыжного отдыха стоит обратить внимание на курорт под названием Сарыкамыш.

Как сэкономить на туре?

Чтобы поездка в Турцию обошлась в минимум затрат, старайтесь забронировать тур за как можно больший срок до предполагаемой даты вылета. В идеале за 3-4 месяца. Если этот вариант вам не подходит из-за возможных переносов отпуска или других планов, попробуйте "ловить" горячие туры. Из-за популярности направления они встречаются довольно редко, и в случае такой удачи будьте готовы к вылету даже на следующий день. Сэкономить удается до 30-50% от исходной цены.