В Тюмени повысили информирование населения о важности соблюдения противопожарного режима

По прогнозам синоптиков, в апреле в Тюмени ожидается теплая и сухая погода с небольшим количеством осадков, потому особое внимание - предупреждению населения о недопустимости пала сухой травы и ответственности за него. Соответствующие памятки размещены в садоводческих товариществах, гаражных кооперативах, частном жилом секторе.

"Я дал поручение совместно с МЧС провести широкую разъяснительную работу в школах среди учащихся и их родителей о недопущении пала сухой травы. Статистика последних дней показывает, что именно эти действия являются главной причиной возгораний. В Тюмени уже неделю в ежедневном режиме проводится патрулирование территорий, до конца апреля продлится работа по обновлению минерализованных полос, уборке горючего мусора", - сообщил глава города Руслан Кухарук.

В регионе с 3 апреля введен противопожарный режим.