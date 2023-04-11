Тюменские компании приглашают к участию в конкурсе высокой социальной эффективности

В Тюменской области стартовал региональный этап конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности — 2023". К участию приглашают юридических лиц, которые могут продемонстрировать развитие социального партнерства, поддержку работников-многодетных родителей, практики трудоустройства граждан с инвалидностью, сообщает информационный центр правительства ТО.

Победители регионального этапа получат возможность побороться за приз всероссийского уровня. Всего в конкурсе 17 номинаций и 5 специальных наград.

Заявки на участие принимаются по 20 апреля 2023 года: в бумажном виде по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 61, каб. 405; в электроном кабинете системы Минтруда России.

Среди призеров федерального этапа в 2022 году — 4 организации из Тюменской области.