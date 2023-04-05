На улице Ленина в Тюмени начался капремонт

На улице Ленина, на участке от музея "Городская дума" до улицы Перекопской рабочие приступили к первому этапу капитального ремонта. Работают подрядчики, сетевые компании и археологи: каждый решает свои профессиональные задачи, сообщили в администрации города.

"Капитальный ремонт предусмотрен на всей улице Ленина, протяженность которой составляет 2,7 км. Так как проект большой, то было принято решение разделить его на три этапа. В рамках реализации первого с 1 апреля изменена схема организации движения по улице Ленина. Протяженность участка, где проводятся работы, составляет 600 метров", - рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Алексей Васенин.

В среду подрядная организация приступила к переустройству инженерных коммуникаций. Частично разобрано покрытие на тротуарах, местами выполнено фрезерование дорожного полотна на проезжей части. На участке от музея "Городская дума" до улицы Перекопской работы продлятся до 1 мая.