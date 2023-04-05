В Тюменской области назвали призеров чемпионата "Профессионалы"

В Тюменской области определены победители регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" – Тюменская область 2023. Чемпионат проходил с 27 марта по 3 апреля в четырех городах: Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск.

В соревнованиях приняли участие 330 студентов и 165 школьников из более чем 50 учебных заведений региона. Оценивали конкурсантов более 680 экспертов. Помогали на площадках более 300 волонтеров.

Показав высокий уровень профессионализма и волю к победе, по итогам чемпионата 86 человек стали победителями по 86 компетенциям.

Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области:

Не смотря на юный возраст участников, они настоящие профессионалы, мастера своего дела, умеющие ставить перед собой четкие цели и упорно идти к их достижению. Уверен, что полученные знания и опыт приведут ребят к успеху на пути к профессии мечты.

Генеральные партнеры чемпионата СУЭНКО и АВТОГРАД, а также еще 65 организаций – индустриальных партнеров, пригласили победителей и призеров пройти у них стажировку или поработать.

Региональные чемпионаты в субъектах Российской Федерации завершатся 30 апреля. Их победители в июне и июле этого года примут участие в отборочном этапе, где будут определены финалисты. Финал по наиболее массовым и востребованным компетенциям состоится с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.