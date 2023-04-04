Более 9 тысяч гектаров обработают от клещей в Тюменской области

Более 9 000 гектаров обработают от клещей в Тюменской области, акарицидные обработки пройдут на территориях детсадов и школ, медорганизаций и организаций отдыха и оздоровления детей, объектов культуры и спорта, кладбищ и т.д.

В этом году сезон клещей открыт 16 марта (в прошлом - 30 марта), в медорганизации региона после присасывания клещей обратились уже 43 человека. Всего в прошлом году за помощью обратились 25 389 жителей региона, пострадавших от клещей.

Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита проводится круглогодично. С начала 2023 года прививку поставил 37 181 человек, за весь 2022 год — 111 052 человека.