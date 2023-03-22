С помощью ДОМ.РФ в Тюмени возводят первый квартал по проекту КРТ на федеральной земле

В Тюмени началось строительство первого дома ЖК комфорт-класса "Авторский". ГК "Страна Девелопмент" реализует проект на участке площадью 8,4 га, полученном по итогам первого в России аукциона ДОМ.РФ на право заключения договора комплексного развития территории в декабре 2021 года.

На улице Ирбитской возведут четыре дома от 2 до 16 этажей общей площадью более 110 тыс. кв. м. Разрешение на строительство первого дома на 403 квартиры выдано в феврале 2023 года. Всего здесь запланировано к вводу 1 727 квартир общей площадью более 71 тыс. кв. м. Строительство ведётся с проектным финансированием Банка ДОМ.РФ в размере 6,5 млрд рублей. Продажи стартуют в апреле. Проект должен быть завершен в 2025 году, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

Заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов:

Тюменская область — лидер по строительству жилья на участках, переданных застройщикам Институтом развития. Сейчас на них реализуются 19 проектов, а всего местные инвесторы получили от ДОМ.РФ около 600 га. Общий градостроительный потенциал участков — 4,5 млн кв. м жилья. Это квартиры и дома примерно для 90 тыс. семей. Будущий ЖК в Тюмени — пример эффективной работы ДОМ.РФ, региона и застройщика. Наше участие в проекте позволило ускорить выход на площадку, снизить издержки на старте стройки. Рассчитываем, что опыт застройщика позволит создать современный квартал с необходимой людям инфраструктурой.

Помимо этого, с участием ДОМ.РФ в Тюмени возводится ЖК "Домашний" на 24 дома общей жилой площадью более 380 тыс. кв. м. Это первый в России "цифровой" микрорайон за пределами Москвы и Санкт-Петербурга и один из первых кварталов в России, который строится с применением инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ (на сумму около 0,7 млрд рублей). Проектное финансирование Банка ДОМ.РФ составило 26,7 млрд рублей. Строительство планируется завершить в 2026 году.

Только в прошлом году на землях от ДОМ.РФ в Тюменской области было введено около 570 тыс. кв. м жилья.