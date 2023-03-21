В Тюмени в четвертый раз проходит градостроительный форум

IV Градостроительный форум-выставка Тюменской области на несколько дней объединил местных и приезжих специалистов и экспертов, в планах - обсуждение актуальных вопросов отрасли: кадры, цифровизация, малоэтажное строительство, создание комфортной городской среды.

Открывая мероприятие, замгубернатора Сергей Шустов отметил, что регион активно развивается и растет , в том числе благодаря конструктивному диалогу и эффективному взаимодействию бизнеса и власти.

Губернатор Александр Моор постом в своём Telegram-канале напомнил, что "строительная отрасль остается драйвером развития региональной экономики", а также что в 2022 году в Тюменской области введено в эксплуатацию 2,245 млн квадратных метров жилья - по этому показателю регион стал третьим в России.