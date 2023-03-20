В областном центре "Работа России" открылся "Женский клуб"

18 марта в кадровом центре "Работа России" Тюменской области в рамках реализации проекта "Моя карьера с "Единой Россией" состоялось открытие "Женского клуба".
На первом заседании участницы клуба обсудили вопросы трудоустройства, поговорили о том, как можно совмещать работу и воспитание детей. Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров считает, что проект поможет многим женщинам понять, как быть востребованными на рынке труда, а их детям определиться с профессиональным выбором.
Ольга Швецова, руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия":
Мы видим рост числа женщин-предпринимателей, всё больше женщин нацелены на высокие результаты в профессиональной деятельности. Уверена, что "Женский клуб" станет еще одной площадкой для "Женского движения Единой России". Любая женщина может посетить его, обратиться с вопросом по трудоустройству, профобразованию и профориентации.
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