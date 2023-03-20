Учебные центры по охране труда должны подтвердить свою аккредитацию

С 1 марта 2023 года приостановлена аккредитация организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, не имеющих подтверждающих документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.12.2021№ 2334.

Индивидуальным предпринимателям, аккредитация которых приостановлена, в целях возобновления аккредитации необходимо направить заявление и полный комплект документов, оформленный в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 16.12.2021 РФ №2334, в Минтруд России. Если организации не подтверждают соответствие требованиям законодательства, то с 1 сентября 2023 года они исключаются из реестра аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.

Согласно данным Единой общероссийской справочно-информационной системы по охране труда, на 14 марта 2023 года в Тюменской области только 30 учебных центров прошли подтверждение аккредитации из 123 входящих в реестр.

Департамент труда и занятости населения Тюменской области обращает на это внимание работодателей, которые планируют обучение по охране труда руководителей и специалистов своей организации. Проверить актуальность аккредитации обучающей организации можно на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ.