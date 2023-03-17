В Тюменской области с начала 2023 года трудоустроено 2,5 тысячи человек

В Тюменской области зарегистрировано чуть менее трех тысяч безработных, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,41%, основные показатели рынка труда в регионе опубликовал дептруда ТО.

Отмечается, что С 1 января по 15 марта в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось порядка 5,6 тысячи человек, трудоустроено за этот же период 2,5 тысячи человек. На 16 марта работодателями Тюменской области заявлено 17,9 тысяч вакансий.