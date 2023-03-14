"Россети Тюмень" на ремонт электрохозяйства выделили 1,2 млрд рублей

"Россети Тюмень" направят свыше 1,2 млрд рублей на реализацию ремонтной кампании в Тюменской области, деньги пойдут в том числе на ремонт 170 трансформаторных подстанций, более 50 подстанций 110 кВ и 515 км линий электропередачи различного класса напряжения, сообщает пресс-служба компании.

На ЛЭП специалисты заменят около 2,8 тысячи дефектных опор и 3 тысяч изоляторов. От поросли и кустарников до конца года расчистят свыше 1,5 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП.

Из общего объема работ на воздушных линиях более половины - 270 км - пройдут в сетях низкого класса напряжения, обеспечивающих светом бытовых потребителей. В частности, в распредсети энергетики смонтируют почти 80 км самонесущего изолированного провода и 12 км грозозащитного троса.

Особое внимание компания уделяет техническому обслуживанию питающих центров в Тюменской области. В 2023 году работы пройдут на территории 16 районов. В Тюменском районе энергетики выполнят ремонт 20 трансформаторных и 9 высоковольтных подстанций. Масштабные ремонтные мероприятия также состоятся в Вагайском, Ялуторовском и Сорокинском районах – там будут обновлены более 60 ТП и 8 центров питания 110 кВ.

Проведение работ позволит снизить риски технологических нарушений и повысить надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей Тюменской области.