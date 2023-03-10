Информация об обучении по охране труда должна вноситься в специальный реестр Минтруда России

С 1 марта 2023 года работодатели имеют право осуществлять обучение работников по вопросам охраны труда внутри организации только при условии внесения информации в личный кабинет информационной системы охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Чтобы выполнить эти требования, необходимо авторизоваться в личном кабинете по охране труда (ЛКОТ) через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сервис расположен здесь.

Новый инструмент позволяет вести учет и контролировать обучение по охране труда, которое проводят работодатели и учебные центры. Порядок работы с ним регламентирует Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.

Без подачи сведений в реестр о проведении обучения работников нельзя будет доказать, что работники прошли обучение по охране труда. С подробной инструкцией по доступу в личный кабинет по охране труда можно ознакомиться на сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области в разделе Охрана труда/Текущая деятельность.