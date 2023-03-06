Россельхознадзор сообщил об уничтожении около 900 кг продукции Ялуторовского мясокомбината

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Сотрудники управления Россельхознадзора на Ялуторовском мясокомбинате выявили хранение животноводческой продукции неизвестного происхождения, мясных полуфабрикатов с истекшим сроком годности, колбасной продукции без маркировки и установленных сроков годности общим весом 881,6 кг.

Нарушение выявлено в феврале 2023 года при проведении плановой выездной проверки в отношении Ялуторовского мясокомбината, указанную продукцию на предприятии планировали использовать для дальнейшей переработки, отмечают в ведомстве.

"По предписанию надзорного органа некачественная продукция уничтожена в полном объеме. В ходе плановой проверки региональным ведомством выявлено 18 нарушений требований ветеринарного законодательства. Предприятию выданы рекомендации, выполнение которых позволит не допускать нарушения действующего законодательства", - следует из сообщения.