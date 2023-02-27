Тюменцы с 30 марта смогут по четвергам напрямую летать в Турцию

13:20 27 февраля 2023
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Фото - https://t.me/tjmtyumen

Продажи авиабилетов по направлению Тюмень - Стамбул уже открыты, рейсы будут выполняться с 30 марта еженедельно по четвергам авиакомпанией Red Wings, сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.

"Вылет из Тюмени в 03:30. Прибытие в Стамбул в 06:50 (время отправления и прибытия указано местное для каждого аэропорта). Время в пути составит 5 часов 20 минут", - отмечается в сообщении. 

Выполнение рейсов будет осуществляться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.

Теги: аэропорт , Рощино , Турция
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