Тюменцы с 30 марта смогут по четвергам напрямую летать в Турцию

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Продажи авиабилетов по направлению Тюмень - Стамбул уже открыты, рейсы будут выполняться с 30 марта еженедельно по четвергам авиакомпанией Red Wings, сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.

"Вылет из Тюмени в 03:30. Прибытие в Стамбул в 06:50 (время отправления и прибытия указано местное для каждого аэропорта). Время в пути составит 5 часов 20 минут", - отмечается в сообщении.

Выполнение рейсов будет осуществляться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.