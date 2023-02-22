Вынужденные переселенцы с помощью службы занятости находят работу в Тюменской области

11:39 22 февраля 2023
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Более 200 граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины, трудоустроила Тюменская служба занятости. Работают граждане преимущественно на предприятиях промышленности, торговли и сферы услуг региона.

В настоящее время еще 150 человек получают помощь в трудоустройстве. Для них, в первую очередь, подбираются рабочие места по имеющимся профессиям: машинист крана, слесарь КИПиА, швея, токарь, электрогазосварщик, продавец, машинист-бульдозера, слесарь по ремонту автомобиля, повар, парикмахер.

При отсутствии вариантов подходящей работы, а также при отсутствии необходимых компетенций гражданам предлагается пройти профессиональное обучение под гарантированные рабочие места. По направлению органов службы занятости 30 человек уже прошли профессиональное обучение. Граждане обучались по профессиям: экскаваторщик, делопроизводитель, повар, швея и другие.

Теги: трудоустройство
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