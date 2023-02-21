Центральное водоснабжение в 2022 году стало доступно еще 27 тысячам тюменцев

11:00 21 февраля 2023
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27 000 жителей Тюменской области получили возможность подключить свои квартиры и дома к централизованному водоснабжению в 2022 году.

В  Тюменской области продолжается реализация проекта "Чистая вода". В целом 82,4% жителей региона обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения,  2,72% из них услуга стала доступна в прошлом году.

 В 2023 году планируется строительство водопроводных сетей в Тобольске (в мкр-н Восточный, по ул. Зыряновская и пер. Заречный мкр-на Иртышский, по ул. Заречная и ул. Дачная) и на отдельных улицах в населенных пунктах Ялуторовского района (с. Сингуль Татарский, д. Южное, с. Киева, д. Анисимовка, с. Зиново).

Кроме того, в планах начать реконструкцию водопроводных очистных сооружений и строительству сетей в селе Упорово.

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