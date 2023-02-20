Тюменский "Квартет" за 2022 год выпустил 354 тонны кондитерских изделий

14:30 20 февраля 2023
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Кондитерская фабрика "Квартет"  в среднем за смену выпускает около 1,5 тонны готовой продукции, в 2022 году она произвела 354 тонны сахаристых и кондитерских изделий, сообщает департамент АПК ТО.

В этом году фабрика отметила 25 лет со дня выпуска первой продукции, "первопроходцами" были простые сбивные конфеты и зефир, потом появились фруктовые и ореховые смеси, дуэт. В настоящее время фабрика выпускает более 70 видов кондитерских изделий.

Теги: кондитерская , производство
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