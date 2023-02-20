Капремонт домов-интернатов в Тюменской области проводится по нацпроекту "Демография"

В 2020-2022 годах из бюджета Тюменской области в рамках национального проекта "Демография" выделено 607,6 млн рублей на капитальный ремонт зданий основного назначения в 11 учреждениях для пожилых людей и инвалидов, сообщает информцентр правительства ТО.

Завершен комплексный капремонт инфекционного отделения Зареченского психоневрологического интерната в Вагайском районе и лечебного корпуса оздоровительного центра "Красная гвоздика" в Тюмени. Продолжается ремонт Ялуторовского психоневрологического интерната, в стадии завершения ремонт жилого корпуса Ярковского дома-интерната и банно-прачечного комбината в Михайловском специальном доме-интернате в Тобольском районе. В Вагайском доме-интернате в Омутинском районе отремонтировали инженерные системы зданий, перепланировали ряд помещений, установили удобную для инвалидов и пожилых сантехнику, убрали все пороги и расширили дверные проемы.

Для 13 стационарных организаций социального обслуживания в 2022 году закуплена современная удобная мебель, многофункциональные кровати и другое оборудование.

"В рамках национального проекта "Демография" повышается комфортность проживания в наших стационарах, ведь для бабушек и дедушек это – дом, а значит, в нем должно быть уютно и красиво и, самое главное, безопасно", – отмечает начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов Департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.