Тюменские парковки станут бесплатными в честь праздника

В Тюмени в выходные и праздничные дни с 23 по 26 февраля все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной, будут работать в бесплатном режиме, напоминает администрация города.

Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. Сегодня оно представлено в периметре улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – берег реки Туры – Осипенко – Орджоникидзе – Советская – Профсоюзная; Луначарского – Ирбитская – Ямская – Коммунистическая; Республики (участок от улицы Мельникайте до улицы Максима Горького по нечетной стороне).

По вопросам работы парковок можно обращаться в "Тюменьгортранс" по телефону 8-800-250-0722. С реестром парковок Тюмени можно ознакомиться н в мобильном приложении "Тюменские парковки". Справки по телефону 8 (800) 250-07-22.