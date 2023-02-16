"Тюменьремдормаш" удвоил выпуск ограждений для трассы М12 от Москвы до Казани

Завод "Тюменьремдормаш" в 2022 году удвоил выпуск барьерного ограждения для строящейся трассы М12 Москва - Казань, предприятие изготовило 20 тыс. тонн отгруженного металла, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Алексея Рагозина.

"Поставили для всех завершенных этапов строительства автомобильной трассы М12 Москва - Казань барьерные ограждения, опоры освещения, баки. Сейчас поставляем на остальные этапы строительства барьерные ограждения, опоры освещения, знаки, рамы металлические. Для этих целей за год мы в два раза нарастили выпуск барьерного ограждения, доведя его до объема в 20 тыс. тонн отгруженного металла", - сказал Рагозин.

В 2023 году на Тюменьремдормаше достроят камеру порошкового окрашивания и запустят цех, инвестиции составили около 150 млн рублей, это позволит помимо антикоррозийного оцинкования вести декоративное порошковое окрашивание изделий, в том числе опор освещения и отказаться аналогичного импорта.

Трасса М-12 в 811 км пройдет от Москвы до Казани, ее планируют построить до конца 2023 года, далее она будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени и станет частью международного транспортного коридора "Россия".