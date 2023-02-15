Тюменское предприятие вырастило 400 тыс. тюльпанов к 8 Марта

15:16 15 февраля 2023
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В питомнике "Плодовое" к 8 Марта выращивают 400 тысяч тюльпанов нескольких десятков сортов, вскоре они поступят на прилавки цветочных магазинов, сообщает "Тюменский аграрий".

"Большой выбор тюльпанов и в самом садовом центре "Плодового". Предприятие - практически единственный питомник, который обладает тепличными мощностями и отработанной технологией  сезонной выгонки, предпродажного хранения луковичных растений", отмечается в сообщении.

Теги: 8 марта , местные производители , цветы
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