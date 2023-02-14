Мостострой в Тюмени приступил к монтажу третьего уровня развязки в районе улиц Дружбы и Мельникайте

Специалисты АО "Мостострой-11" начали монтаж укрупненных блоков пролетного строения третьего уровня (съезда № 9) транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте в Тюмени, сообщает компания на своей странице в Вк.

"Вес смонтированного блока 37 тонн. Полунавесной монтаж выполняется двумя кранами, всего предстоит смонтировать 3 280 тонн металлоконструкций. Завершить работы по сборке и монтажу планируется к осени 2023 года", - отмечается в сообщении.