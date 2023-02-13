В декабре жители Тюмени, Югры и Ямала набрали ипотек на 32 млрд рублей

В декабре 2022 года жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов взяли свыше 8 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 32 млрд рублей. Это максимальное значение за 2022 год, сообщает отделение по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ,

Отмечается, что по сравнению с декабрем 2021 года число выданных кредитов практически не изменилось, однако объем увеличился на 16%.

Югорчане оформили 3,7 тыс. кредитов на 15 млрд рублей, тюменцы – 3,3 тысячи на 11 млрд рублей, ямальцы – 1,2 тысячи кредитов на 6 млрд рублей. Ипотечный портфель жителей тюменского региона на начало января составил 641 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом он вырос на 16%.

В декабре средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Тюменской области составила 7,2% годовых, в Югре – 7,5%, на Ямале – 7,8%.

В конце года жители "тюменской матрешки" чаще брали кредиты по льготной госпрограмме на покупку квартир в новостройках под 7% годовых. Почти 90% таких кредитов пришлось на тюменцев. Общее количество льготных займов в регионе составило 4,7 тысяч, а объем – 10,5 млрд рублей, что более чем в три раза превысило показатели прошлого года. Значительный рост объясняется традиционным повышением спроса в декабре, предновогодними акциями от застройщиков, опасениями заемщиков по поводу завершения программы льготной ипотеки.

Срок действия программы льготной ипотеки на новостройки продлен до 1 июля 2024 года, процентная ставка увеличена до 8% годовых.