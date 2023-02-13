Для обновления электросетей в СНТ Тюмени СУЭНКО привлечет бригады из Кургана

Специалисты СУЭНКО в СНТ Тюмени и Тюменского района в феврале-марте 2023 года проведут реконструкцию и построят более 20 км электросетей, заменят энергооборудование в 11 товариществах. Для реализации долгосрочной целевой программы по работе на сетях СНТ СУЭНКО дополнительно привлекает бригады из курганских филиалов компании, сообщает пресс-служба компании.
Директор АО "СУЭНКО" Данил Анучин:
2023 год станет самым масштабным по выполнению работ на сетях тюменских СНТ. Мы увеличили объёмы финансирования в рамках инвестиционной программы, увеличили количество бригад и спецтехники, пересмотрели технологические алгоритмы. Все необходимые расходные материалы и энергооборудование уже на складах компании.
В течение февраля основные работы на дачных сетях будут проводиться в ДНТ "Суходольное" и "Подорожник", в СНТ "Пчелка", "Полянка", "Облепиховое", "Юбилейное", "Спутник", "Мичуринец-2".
В марте текущего года запланированы работы в СНТ "Ёлочка", "Ямал" и "Ясная поляна". Продолжатся работы на энергооборудовании в обществах: "Пчелка", "Облепиховое", "Подорожник", "Юбилейное", "Спутник" и "Мичуринец-2".
Энергетики обращают внимание тюменцев, постоянно проживающих на территории СНТ, на то, что для безопасности проведения работ будут отключения электроэнергии в течение светового дня. График отключений публикуется на сайте suenco.ru в разделе "Отключения".
Жители СНТ Тюменского района в разделе "Садоводческие общества" могут узнать, как подключиться к электросетям компании, что предпринять, чтобы повысить надежность и качество электроснабжения на сетях СНТ и т.д.
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