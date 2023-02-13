Тюменский рынок труда испытывает нехватку медицинских кадров и рабочего персонала

В Тюменской области стало проще найти работу - конкуренция среди соискателей снизилась: на одну вакансию приходится всего 4,3 активных резюме, что на 0,5 пункта меньше, чем в декабре 2022 года, что свидетельствует о нехватке кадров на рынке труда, сообщает служба исследований hh.ru.

"Нормой считается уровень конкуренции в 5−6 пунктов. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными. Показатель ниже 5−6 резюме на вакансию говорит о дефиците людей, выше — об избытке. Таким образом, сегодня рынок труда Тюменской области испытывает нехватку кадров", - следует из релиза компании.

Проще всего с поиском работы специалистам из сферы "Медицина, фармацевтика" - здесь на одну вакансию приходится всего 0,5 резюме. Кроме того, крайне низкая конкуренция за рабочие места наблюдается в сферах "Рабочий персонал" (0,9 резюме на вакансию), а также "Банки, инвестиции, лизинг", "Строительство, недвижимость", "Добыча сырья" и "Спорт, фитнес, салоны красоты" (по 1,3). Эти сферы являются наиболее доступными для соискателей, но при этом – наиболее проблемными для работодателей.

Повышенная конкуренция среди соискателей региона наблюдается в двух сферах: "Юристы" (8,2) и "Бухгалтерия" (6,6).

По мнению главного эксперта hh.ru по рынку труда Натальи Даниной, в 2023 году продолжатся как процессы трансформации экономики, географическое перераспределение цепочек поставок, так и дальнейшая ориентация на собственные ресурсы и работа в условиях импортозамещения во всех сферах бизнеса.

Ко многим из тех профессий, которые уже давно находятся в дефиците – прежде всего рабочие и ИТ-специалисты, прибавилось еще несколько, чья востребованность усилится на фоне отсутствия достаточного числа таких специалистов. В первую очередь, к ним относятся вспомогательные производственные функции: специалисты по установке, настройке и обслуживанию оборудования, а также инженерно-технические кадры для запуска новых производственных процессов и линий.

Также широко востребованы работники сферы транспорта и специалисты по международной логистике, прежде всего, со знанием китайского языка и умеющие работать в условиях параллельного импорта.

"Рабочие специальности находятся в дефиците уже несколько лет и пока нет никаких предпосылок для его ослабления. В отличии от сферы ИТ, которая в прошлом году чувствовала себя немного лучше за счет притока соискателей уровня junior. Вполне вероятно, что в 2023 году этот тренд на "омоложение" соискателей в ИТ продолжится. В строительном секторе ситуация скорее всего изменится за счет снижения темпов застройки и падения продаж недвижимости, спрос на строительные профессии может также замедлится, хотя сейчас они все еще в дефиците", - считает Наталья Данина.