На Базарной площади в Тобольске сварят 10 тысяч пельменей

В Тобольске проходит фестиваль "Пельменный съест" -с 30 января по 12 февраля кафе и рестораны города предлагают гостям пельменное меню, шеф-повара делятся рецептами на мастер-классах и "пельменных медитациях" – совместных лепках пельменей.

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11 февраля В 13:00 на Базарной площади состоится главное событие фестиваля: рестораторы сварят в котлах на костре 10000 пельменей, чтобы угостить всех!

Будут работать ярмарки ремесленников и местных производителей пельменей. Зрителей ждет парад саней и гонки на санях.

"Пельменный съест" - гастрофествиаль в Тобольске, семейное мероприятие, на котором жители области вспоминают добрую традицию лепить пельмени и угощать друг друга.