Тюменские власти выделили 15 млн рублей на работу авиации в пожароопасный сезон

12:24 06 февраля 2023
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Противопожарная служба Тюменской области получит 15 млн рублей на привлечение авиационной техники, решение принято правительством Тюменской области в рамках подготовки к пожароопасному сезону, сообщил губернатор  Александр Моор в своем ТГ-канале.

"Региональная противопожарная служба получит 15 млн рублей на привлечение авиационной техники. Подписал соответствующее распоряжение. Опыт показал, что вертолёты незаменимы для тушения возгораний, особенно на труднодоступных территориях", - отметил глава региона.

Помимо того, более  31 млн рублей власти направят в Вагайский, Нижнетавдинский, Уватский, Ялуторовский, Ярковский районы и Голышмановский городской округ на поддержание в рабочем состоянии систем противопожарного водоснабжения. 

Теги: Александр Моор , лесные пожары , противопожарная безопасность
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