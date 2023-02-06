Тюменские власти выделили 15 млн рублей на работу авиации в пожароопасный сезон

Противопожарная служба Тюменской области получит 15 млн рублей на привлечение авиационной техники, решение принято правительством Тюменской области в рамках подготовки к пожароопасному сезону, сообщил губернатор Александр Моор в своем ТГ-канале.

"Региональная противопожарная служба получит 15 млн рублей на привлечение авиационной техники. Подписал соответствующее распоряжение. Опыт показал, что вертолёты незаменимы для тушения возгораний, особенно на труднодоступных территориях", - отметил глава региона.

Помимо того, более 31 млн рублей власти направят в Вагайский, Нижнетавдинский, Уватский, Ялуторовский, Ярковский районы и Голышмановский городской округ на поддержание в рабочем состоянии систем противопожарного водоснабжения.