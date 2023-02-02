Госуслуги приостановили прием заявок на выдачу загранпаспортов нового образца

Прием заявлений на загранпаспорта нового образца с электронным носителем приостановлен со 2 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госуслуги.
Сложности при получении загранпаспорта нового образца появились у жителей регионов.
"Их выдача и изготовление приостановлены до второй половины марта по техническим причинам на стороне Гознака. Это следует из сообщения подразделения МВД в личном кабинете на портале "Госуслуги". В случае необходимости срочного выезда за пределы РФ предлагается получить загранпаспорт старого образца",- сообщает информагентство.
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