Госуслуги приостановили прием заявок на выдачу загранпаспортов нового образца

Прием заявлений на загранпаспорта нового образца с электронным носителем приостановлен со 2 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госуслуги.

Сложности при получении загранпаспорта нового образца появились у жителей регионов.

"Их выдача и изготовление приостановлены до второй половины марта по техническим причинам на стороне Гознака. Это следует из сообщения подразделения МВД в личном кабинете на портале "Госуслуги". В случае необходимости срочного выезда за пределы РФ предлагается получить загранпаспорт старого образца",- сообщает информагентство.