Госуслуги приостановили прием заявок на выдачу загранпаспортов нового образца

14:59 02 февраля 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Прием заявлений на загранпаспорта нового образца с электронным носителем приостановлен со 2 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госуслуги.

Сложности при получении загранпаспорта нового образца появились у жителей регионов.

"Их выдача и изготовление приостановлены до второй половины марта по техническим причинам на стороне Гознака. Это следует из сообщения подразделения МВД в личном кабинете на портале "Госуслуги". В случае необходимости срочного выезда за пределы РФ предлагается получить загранпаспорт старого образца",- сообщает информагентство. 

Теги: госуслуги , загранпаспорт
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2023