АО "ТВЭЛ-Тобольск" вошло в Нефтегазовый кластер Тюменской области

Одно из старейших и крупнейших в России предприятий "ТВЭЛ-Тобольск" вошло в Нефтегазовый кластер Тюменской области, в связи с этим в Тюмени состоялась рабочая встреча замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева и генерального директора Сибирской Промышленной Группы ( завод) Павла Тихонова.

Андрей Пантелеев отметил, что "импортозамещающая продукция компании востребована на рынке. А наша система поддержки поможет продвижению и внедрению передовых разработок. Обсуждаем новые проекты".

На "ТВЭЛ-Тобольск" планируют увеличить производственные мощности за счет модернизации. В итоге расширить ассортимент и географию поставок, создать рабочие места.

"Вхождение в кластер и поддержка со стороны государства позволят нам максимально оперативно реагировать на актуальные вызовы рынка, находить взаимовыгодные решения с его участниками и способствовать ускорению импортозамещения в сфере ТЭК России", - подчеркнул Павел Тихонов.

Завод "ТВЭЛ-Тобольск" является одним из старейших, крупнейших и современных в РФ производителей изолированных труб, специализирующимся на нанесении различных видов антикоррозионного и теплоизоляционного покрытий на стальные трубы и соединительные детали трубопроводов. Производственные мощности позволяют АО "ТВЭЛ-Тобольск" производить не менее 2 млн метров труб с полиэтиленовым покрытием и 1 млн метров труб с теплоизоляцией в год.