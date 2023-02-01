На новых платных парковках в Тюмени будут дежурить волонтеры

В рамках второго этапа по внедрению единого парковочного пространства с 6 февраля в Тюмени в платном режиме заработают четыре зоны общей вместимостью на 1224 машино-места. В течение дня 6 и 8 февраля сотрудники "Тюменьгортранса" и волонтеры будут раздавать автомобилистам листовки, помогать произвести оплату посредством новых паркоматов, сообщается на сайте администрации города.

Режим платной парковки заработает в границах следующих улиц: Первомайская – Республики – Осипенко – Орджоникидзе – Советская, а также участок в районе улиц Луначарского – Ирбитской – Ямской – Коммунистической и отрезок Республики от улицы Максима Горького до улицы Мельникайте. Стоимость новых паркингов в будние дни с 7 до 19 часов составит 30 рублей в час, для парковок в границах улиц Луначарского – Ирбитской – Ямской – Коммунистической – 25 рублей в час.

Директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник, пояснил что платеж можно осуществить всеми банковскими картами На новых паркоматах предусмотрена функция постоплаты, и пользователь по завершении парковки может сам указать время приезда на парковку и её период (кратный 15 минутам). Одним из самых удобных способов расчета по-прежнему остается мобильное приложение "Тюменские парковки".

В первую неделю работы платных парковок нарушившие правила и не заплатившие за стоянку водители вместо штрафа получат предупреждение и предписание оплатить услугу. Но с 13 февраля все нарушители будут штрафоваться в соответствии с правилами. Штраф за неоплаченную до конца дня парковку – 2500 рублей, при повторном нарушении – уже 5000 рублей.

Глава города Руслан Кухарук накануне поручил специалистам "Тюменьгортранса" провести встречи с жителями домов районов, где открываются парковки, и УК, обсудить все вопросы создания платного парковочного пространства, а также на протяжении трех недель вести активную разъяснительную работу с тюменцами, живущими и работающими в указанном районе.