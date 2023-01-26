Более 20% тюменских студентов подрабатывают в свободное от учебы время

Фото - https://t.me/dos_tyumen

Учебу с работой совмещают около 21 процента тюменских студентов, для 30,2% из них это путь к самостоятельности, а для 27,4 процента – дополнительный источник дохода к стипендии.

Студсовет Тюменской области 25 января на встрече с губернатором Александром Моором презентовал результаты исследования студенческой среды, в 2022 году по поручению губернатора активисты уделили особое внимание трем сферам студенческой жизни – финансам, карьере и жилищным условиям.

Масштабный исследовательский проект, участниками которого стали более 4,1 тысячи студентов, проходил в 13 муниципалитетах региона, в том числе Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и Голышманово.

По данным Студсовета, предпринимательской деятельностью занимаются 8,5% участников опроса – на пять процентов больше, чем в 2021 году. При этом побывать на курсах по предпринимательству желали бы 64%. Посещать курсы финансовой грамотности хотели бы 48%.

Прохождением практики удовлетворены 69,5% участников исследования. Работать по специальности после завершения образования намерены 53% студентов.

В общежитиях проживают 15,6% опрошенных. При этом большинство студентов считают установленный там режим чрезмерно строгим. Большинство участников исследования с надеждой ждут строительства Тюменского межвузовского кампуса.

Александр Моор отметил, что авторы исследования провели серьезную работу по выявлению проблемных точек в развитии студенческой среды, и поручил направить полученную информацию в профильные органы власти для использования в работе, сообщается на сайте правительства.