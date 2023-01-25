Строители Запсибнефтехима в Тобольске начали производить крафтовую колбасу

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Крафтовую колбасу, мясные и рыбные деликатесы жители и гости Тобольска могут приобрести на Базарной площади, изготовлением продуктов занимается семья Вандрай, приехавшая на сибуровскую стройку и осевшая в Тобольске, потому что город им показался "приятным для жизни".

"Мы приехали сюда из Екатеринбурга, работали на "Запсибнефтехиме" и по окончании строительства решили остаться. Потому что город очень приятный для жизни. Интерес к производству колбас и других мясных деликатесов у нас возник давно, а здесь оно оказалось свободной нишей. За плечами уже 20 тонн проданной продукции, а впереди - огромное количество планов по развитию", - рассказали супруги Владислав и Екатерина Вандрай о себе и своих планах местным журналистам.

По словам Екатерины, всю свою продукцию они делают вручную и сами, без добавления различных улучшителей и консервантов, потому их деликатесы могут спокойно есть даже аллергики и дети.