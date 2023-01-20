Инфляция в Тюменской области почти на 4процента ниже, чем в среднем по РФ

Инфляция по итогам 2022 года в Тюменской области составила 8,13%, в среднем по России этот показатель равен 11,94%, сообщает информцентр правительства ТО.

В ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем 2021-го рост цен на непродовольственные товары составил 3,5%. Это наименьший рост среди всех субъектов страны. На продовольственные товары уровень инфляции в ноябре 2022 года составил 8,6%. Это на 1% ниже, чем по России.