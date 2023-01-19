Жители Тюменской области могут рассчитывать на помощь в развитии бизнеса

В 2023 году финансовую помощь на открытие своего дела при содействии службы занятости смогут получить 144 жителя Тюменской области. Максимальный размер финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица — 192 тысячи рублей.

Как поясняют в дептруда, безработные не всегда хотят работать по найму, некоторым хочется развивать собственное дело, поэтому одним из важных направлений в содействии занятости населения является стимулирование предпринимательской инициативы граждан. Так, житель Тобольска Андрей Ч. много лет увлекался изготовлением изделий из кожи, его товар хорошо знают гости и участники фестиваля "Абалакское поле". В кадровый центр "Работа России" мужчина обратился в ноябре 2022 года с идеей создания своей мастерской по изготовлению кожаных рюкзаков, сумок, кошельков, ремней, обложек для документов и прочих предметов.

"Кожаные изделия — это не только необходимый атрибут, но и стильный аксессуар. Изделия из натуральной кожи ценятся прочностью, качеством и способны прослужить не одно поколение, а также являются отличным подарком. По роду своей деятельности я имею навыки художественного тиснения и лазерной гравировки, что позволяет придать изделиям уникальность и сохранить след мастера. В будущем я планирую делиться своим опытом и проводить мастер-классы по реконструкции изделий из кожи, и изготовлению по средневековым выкройкам", — рассказал Андрей Ч.

Работами Андрея заинтересовались ювелирные и художественные мастерские городов Тобольска, Тюмени, а также Санкт-Петербурга.

"Основной принцип работы кадрового центра "Работа России" это клиентоцентричность. Сопроводить клиента на всех этапах создания бизнеса — главная задача специалистов. Нам важно помочь будущим предпринимателям не только в расчетах и подготовке бизнес-плана, но и поддержать эмоционально, придать уверенности в своих силах. В арсенале службы занятости достаточно программ и мероприятий, позволяющих обеспечить решение вопросов поддержки занятости исходя из складывающейся на рынке труда Тюменской области ситуации", — отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Услуга по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности оказывается официально признанным безработным гражданам. За консультацией обращаться в любое отделение кадрового центра "Работа России" Тюменской области.