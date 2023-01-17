Тюменская область на 100 процентов выполнила планы по капремонту жилого фонда

Региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов в 2022 году в Тюменской области выполнена полностью, сообщает информационный центр правительства ТО.
"Отремонтированы 873 конструктивных элемента в 614 многоквартирных домах. Плановые показатели дополнительной подпрограммы капремонта также достигнуты в полном объеме – работы по ремонту 244 конструктивных элементов выполнены в 196 домах", - доложил на заседании президиума регионального правительства заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.
В связи с тем, что в 2022 году отмечался существенный рост стоимости стройматериалов и оборудования, в ряде случаев была проведена оперативная корректировка проектно-сметной документации. На качестве ремонта это не отразилось, отмечают в правительстве.
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