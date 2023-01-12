Тюменская область приняла более 200 тысяч гостей за праздники

В новогодние праздники в Тюменской области отдохнули более 200 000 гостей из 30 регионов страны, в том числе Свердловской области, Югры и Ямала, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарскую области, Пермского края и Татарстана, сообщает Агентство туризма и продвижения.

Рост турпотока - около 10% в сравнении с прошлогодними январскими каникулами и +30% - к аналогичному периоду допандемийного 2019 года.

Директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов:

В преддверии новогодних праздников в рамках нашего большого партнерства между правительством Тюменской области и Москвой по взаимному продвижению туристического потенциала мы в течение трех дней рассказывали посетителям “Зарядья” об отдыхе в нашем регионе. За это время Туристско-информационный центр парка посетили порядка семи тысяч человек. В свою очередь тюменцы с 27 декабря по 7 января смогли познакомиться с лучшими туристическими направлениями и объектами столицы в мобильном Туристско-информационном центре на Цветном бульваре, посмотреть интерактивные программы с купчихами, казаками, выиграть призы и поучаствовать в съемках программы “Повара на колесах”. За время работы ТИЦ посетили около двух тысяч человек.

Более 70 000 человек отдохнули на термальных источниках, в музеях региона зафиксировали 99,5 тысячи посещений, в том числе 57,6 тысячи в Тобольске.

"Увеличились и сроки пребывания туристов в регионе. Если раньше приезжали четко на 3-4 дня, то сейчас остаются в Тюменской области до недели. Вырос интерес к Ялуторовску и Тобольску. В исторической столице Сибири в первую очередь выбирают кремль и музеи. Семейные ездят в интерактивный парк "Тобол", туристы постарше предпочитают Музей Семьи Императора Николая II. В Ялуторовске спросом пользуется тур "Сибирский карнавал", – рассказала директор туроператорского агентства "Центр бронирования" Виктория Голина. Также она отметила, что туристы интересуются и сибирской гастрономией: колоритными ресторанами и кафе, а также рынками и магазинами, в которых можно купить деликатесы.

В агентстве отметили, что туристический спрос в праздники увеличился почти во всех направлениях. Гости все больше интересуются экскурсиями, термальными источниками, музеями. Например, в музеи Тобольска без предварительного бронирования сложно было попасть: все занято экскурсионными группами. Примерно такая же ситуация и с тюменскими термами.