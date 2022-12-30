Уралуправтодор отчитался о ремонте дорог в Тюменской области

Фото - Пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор"

илометры обновлённых дорог, мосты, новые светильники и ограждения вдоль федеральных трасс - Уралуправтодор подвел итоги работы за год в Тюменской области.

Автодорога Р-402 Тюмень—Ялуторовск—Ишим—Омск

Продолжается реконструкция участка км 17 — км 28 (Боровский - Винзили) – там введены в эксплуатацию 9 километров: устроено 219 628 кв. м покрытия из ЩМА-16, 6024 п. м осевого двухстороннего металлического барьерного ограждения, 3 разворотные петли с установкой 543 опор искусственного освещения, 5660 п. м бокового одностороннего барьерного ограждения, построен мост через реку Пышму.

На участке 28-39 км (Винзили—Богандинский) введено в эксплуатацию 4 километра новой дороги: устроено 154 467 кв. м покрытия из ЩМА-16, 4196 п. м осевого металлического барьерного ограждения, 1 разворотная петля, установка 292 опор искусственного освещения, 9045 п. м бокового барьерного ограждения, осуществлено строительство нового путепровода через железнодорожные пути на перегоне Винзили— Богандинская для движения до 4-х полос.

На участке 39-77 км введено в эксплуатацию порядка 30 километров - устроено 565 903,02 кв. м покрытия из ЩМА-16, 27 326 п.м осевого 2-стороннего металлического барьерного ограждения, 5 162 п.м бокового одностороннего барьерного ограждения, 3 разворотные петли с установкой 188 опор искусственного освещения.

Дорога Р-351 Екатеринбург-Тюмень

После капремонта автомобильной дороги на участке км 289 - км 295 введены в эксплуатацию 6 километров: устроено 122 000 м2 покрытия из ЩМА-16, 5228 п. м осевого 2-стороннего металлического барьерного ограждения, 3223 п. м бокового одностороннего барьерного ограждения, 1 разворотная петля с установкой 133 опор искусственного освещения.

Дорога Р-254 "Иртыш" Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск

На подъезде к Ишиму на участке 499-516 км после капремонта введено в эксплуатацию 17 километров дороги.

Дорога Р-404 Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск

На участке 125-154 км введено в эксплуатацию порядка 14 километров расширенной до 4 полос дороги, там же на участке 385-395 км введено в эксплуатацию 10 километров. На этой же дороге отремонтированы мосты через реки Татарка и Винокуровка.